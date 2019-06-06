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Karabük'te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

1 saat önce

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karabük'ten Ankara istikametine giden Şaban Çelebi yönetimindeki 37 RE 417 plakalı otomobil ile önünde seyreden Veysel Onay'ın kullandığı 16 KNS 11 plakalı otomobil ve Murat Uludağ'ın kullandığı 34 ES 9341 plakalı otomobil, Üçevler mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü Onay (26) ile Şaban Çelebi'nin kullandığı otomobilde bulunan Arzu (43), Volkan (13) ve Sedat Çelebi (19) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:25 Kaynak: AA
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