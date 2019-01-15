Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
1 saat önce
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karabük
'ün Yenice
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Karabük'e giden G.T yönetimindeki 06 AG 4602 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen D.A'nın kullandığı 14 KM 210 plakalı otomobil ve daha sonra T.K idaresindeki 78 DC 673 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:11 Kaynak: AA
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