Son Dakika Haberleri: Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

1 saat önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı, System.String[]
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Karabük'e giden G.T yönetimindeki 06 AG 4602 plakalı otomobil, önce karşı yönden gelen D.A'nın kullandığı 14 KM 210 plakalı otomobil ve daha sonra T.K idaresindeki 78 DC 673 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Yenice, Karabük, Güncel
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