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Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karabük'te zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı, System.String[]

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük istikametine gelen Emre D. yönetimindeki 42 ETD 04 plakalı otomobil, önündeki araca çarpmamak için aniden durunca arkasındaki Salih S'nin kullandığı 78 BZ 486 plakalı hafif ticari araç ve bu araca da henüz plakası öğrenilemeyen Erol K'nin kullandığı motosiklet çarptı.

Kazada sürücüler ve motosikletteki Serdar K. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre D., Salih S. ve Serdar K'yı ayakta tedavi etti, motosiklet sürücüsünü ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yolda önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:18 Kaynak: AA
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