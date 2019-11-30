Karabük 'tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır' yazılı hediyelerle hasta çocukları ziyaret etti

?Tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır? yazılı hediyelerle hasta çocukları ziyaret etti

Karabük'te, Ezgi Uğur(24), mide kanseri olan babasının hastalığı yenmesi için mücadele ederken gördüğü en önemli şeyin moral vermek olduğuna inandı. Ezgi Uğur, 2 arkadaşıyla birlikte hasta çocukları ziyaret edip, 'Tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır' yazılı notlar yapıştırdığı oyuncak, yapboz ve boyama kitabı hediye ederek moral verdi.

Karabük'te yaşayan Ezgi Uğur, Erciyes Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden geçen yıl mezun olduktan sonra babasının mide kanseri olduğunu öğrendi. Ezgi Uğur, annesiyle birlikte babasının kanserle mücadelesine destek olmaya başladı. Zaman içerisinde hastalığı yenmekte en önemli etkenin moral olduğuna inanan Ezgi Uğur, palyaço kıyafeti giyen Karabük Üniversitesi öğrencileri Rümeysa Kayalı ve Aybüke Mısırlı ile birlikte Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ezgi Uğur ve arkadaşları, 'Tebessüm kana en hızlı ulaşan ilaçtır' yazılı notların bulunduğu oyuncakları, yapboz ve boyama kitaplarını çocuklara hediye ederek moral verdi. Palyaço Rümeysa, çocukların yüzlerini boyayarak neşelenmelerini sağladı. Ezgi Uğur çocukların ardından hastanenin genel cerrahi servisinde tedavisi süren babasını ziyaret etti.

Ezgi Uğur moralin çok önemli olduğunu belirterek, 'Bu hastalıkla 1 senedir babamla beraber mücadele içerisindeyiz. Gördüm ki bu hastalıkta en önemli şey, insanı en çabuk iyileştiren şey moral. O yüzden aklımda bu fikir belirdiğinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ki onkoloji bölümünü ziyaret etmekti. Hastane yönetimi, hastaların enfeksiyon riskinden dolayı bunu uygun görmedi. Bende çocukları güldürmek istedim. Onlara ufak hediyelerle ziyarette bulundum. İnşallah onları mutlu etmişimdir. En azından öyle hissediyorum. Babam için bol bol dua istedim onlardan. İnşallah onların dualarıyla birlikte babam iyileşecek." dedi.

Çocuklarla vakit geçirmenin tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu ifade ederken gözyaşlarına hakim olamayan Ezgi Uğur, 'İyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Umarım benim aracılığımla bu çocuklara da bulaşmıştır. İnşallah onların dualarıyla babamın iyileşeceğine inanıyorum.' diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Çocuk Sağlığı ve Neonatoloji Uzmanı Sadrettin Ekmen ise şöyle konuştu

'Ezgi, çocuklarımızı sevindirdi, onlara hediyeler dağıttı. Bu ziyaretinden dolayı ona çok teşekkür ediyoruz. Babasına da çok acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Özellikle çocuk hastalar ve yaşlı hastalar için psikolojik destek çok önemli. Burada bağışıklık sisteminin gerek enfeksiyonla gerek kanser gibi hastalıklarla savaşmasında gerçekten psikolojik destek çok önemli. İnşallah Ezgi hanımın babası da bu psikolojik destekle bu hastalığın üstesinden çıkar.?