Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırılıyor - Son Dakika

Karabük'teki 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina kaldırılıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina 24 Haziran'da sona eriyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve 14 mahallede uygulanan karantina 24 Haziran'da sona eriyor. Eflani Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Soğucak ve Kutluören köyleri ile 14 mahallede 10 Haziran'da başlatılan karantina 24 Haziran akşamı son bulacak. İlçedeki 2 köy ve 14 mahallede pozitif vakaların iyileşmesi ve yeni vaka tespit edilmemesi üzerine karantina uygulamasının kaldırılması kararı alındığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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