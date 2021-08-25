Karabük'e 1004 kişilik yükseköğretim yurdu - Son Dakika

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, kentte TOKİ tarafından yapılan 1004 kişilik yurt binasının Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna devredileceğini ve üniversite yurdu olarak kullanılacağını bildirdi.

Altınöz, yurt binasında düzenlediği basın toplantısında, yurt binasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Gençlik ve Spor Bakanlığına devri ile ilgili işlemlere başlandığını söyledi.

Her zaman Karabük için en güzel hizmetleri en etkili şekilde almaya gayret ettiklerini belirten Altınöz, "Şehrimizin sadece bir kesiminin değil tüm bölgelerinin eşit şekilde kalkınmasını ve gelişmesini arzuluyoruz. Bu doğrultuda Karabük Belediyesinden TOKİ'ye devrolan 1004 kişilik yurt binası Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından alınarak Kredi ve Yurtlar Kurumunun kullanımına tahsis olunacaktır. Binamız yurt binası olmasının yanı sıra alt katları da Gençlik Merkezi olarak projelendirilip, hem öğrencilerimizin hem de hemşehrilerimizin kullanımına sunulacaktır. Karabük'te hiçbir yatırım heba olmaz, devletimizin parası, çalışması boşa gitmez. Karabük'ümüze ve Soğuksu bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

Altınöz, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Gençlik Spor Bakan Yardımcıları Halis Yunus Ersöz ve Sinan Aksu'ya, TOKİ yöneticilerine, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş'e teşekkür etti.