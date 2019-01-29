Son Dakika Haberleri: Karabük'teki Araç Yangını

Karabük'teki Araç Yangını

28 dakika önce

Karabük'te, iki hafta önce yanan park halindeki minibüsün, aracın sahibine öfkelenen kadın tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı.

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Karabük'te, iki hafta önce yanan park halindeki minibüsün, aracın sahibine öfkelenen kadın tarafından ateşe verildiği ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde 12 Ocak'ta park halindeki A.M'ye ait minibüste çıkan yangınla ilgili çalışmayı derinleştirdi.

Çalışma kapsamında istihbarat, asayiş ve cinayet büro amirliği ekiplerinin de katılımıyla çevredeki 15 güvenlik kamerası incelendi, görgü tanıkları dinlenildi.

Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un koordinesinde yürütülen çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen T.Ş, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, minibüs sahibi A.M. ile ilişki yaşadığını, kendisiyle ilgilenmemesi üzerine öfkelenerek minibüsü yaktığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesine getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

"Başarılı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK/KCK ağır darbe aldı"

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, terör örgütü PKK'nın, Karabük'teki araç yangınını propaganda amacıyla üstlendiği belirtilen haberlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında düzenlenen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'nın ağır darbe aldığını söyledi.

Terör örgütünün içinde bulunduğu çöküş sürecinden çıkabilmek düşüncesinde olduğunu, motivasyon amaçlı mesaj vermeye çalıştığını dile getiren Tuğ, şunları kaydetti:

"Benzer diğer 4 şehrimizdeki faili meçhul araç yakma eylemlerine sahip çıkan, çöküş sürecinde bulunan terör örgütü, müzahir kitlesine motivasyon amaçlı mesaj vermeye çalışmaktadır. Bu mevcut durum da ortaya koymaktadır ki eylem gücünü her geçen gün daha fazla kaybeden terör örgütünü; başta polis, jandarma olmak üzere tüm silahlı kuvvetlerimiz, ülke gündemimizden tehdit ve tehlike olmaktan çıkarmaya kararlıdır. Ülkemiz içerisinde ve dışında, her nerede olursa olsun, aziz Türk milletinden alınan manevi ve maddi desteklerle tüm terör örgütleri olduğu gibi PKK/KCK adlı hain emperyal rant örgütü de yok edilecektir. Bu uğurda bugüne kadar hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ederken gazilerimizi de minnetle anıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:13 Kaynak: AA

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