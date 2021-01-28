Karabük'teki asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı - Son Dakika

Karabük'te geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için İl Emniyet Müdürlüğünün tüm personelle gece gündüz demeden özveri ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen yıl Karabük'te meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Proaktif polislik anlayışı ile alınan tedbirlerle asayiş olaylarında 2019 yılına göre yüzde 3 oranında düşüş sağlanmıştır." denildi.

Geçen yıl ekiplerin 405 bin 373 kişinin sorgulamasını yaptığı ve çeşitli suçlardan aranan 429 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan trafik tedbirleri ve yapılan denetimler neticesinde 2020'de 2019 yılına oranla ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayıları yüzde 24 azalmıştır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 128 olayda 218 kişi yakalanmış, 20 kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise meydana gelen 97 olayda 131 kişi hakkında işlem yapılmış, 10 kişi tutuklanmıştır."