Karabük'teki asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı - Son Dakika

Karabük'teki asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı

28.01.2021 16:41
Karabük'teki asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı, System.String[]

Karabük'te geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığı bildirildi.

Karabük'te geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karabük halkının huzuru, güvenliği ve sağlığı için İl Emniyet Müdürlüğünün tüm personelle gece gündüz demeden özveri ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Geçen yıl Karabük'te meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97'sinin aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Proaktif polislik anlayışı ile alınan tedbirlerle asayiş olaylarında 2019 yılına göre yüzde 3 oranında düşüş sağlanmıştır." denildi.

Geçen yıl ekiplerin 405 bin 373 kişinin sorgulamasını yaptığı ve çeşitli suçlardan aranan 429 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan trafik tedbirleri ve yapılan denetimler neticesinde 2020'de 2019 yılına oranla ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayıları yüzde 24 azalmıştır. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 128 olayda 218 kişi yakalanmış, 20 kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise meydana gelen 97 olayda 131 kişi hakkında işlem yapılmış, 10 kişi tutuklanmıştır."

Karabük, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'teki asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşinin evi terk etmesine sinirlenen koca, kayınvalidesini bıçakladı Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam Alman kozmetik devi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı
Son Dakika: Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Son Dakika: Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu         
16:48
Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti         
16:07
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Ölü zannedilen kadın, cenaze yakma odasında kızının dikkati sayesinde kurtuldu Ölü zannedilen kadın, cenaze yakma odasında kızının dikkati sayesinde kurtuldu         
15:00
Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı Gazetecinin Erdoğan'ın sözünü hatırlatarak sorduğu soru Merkez Bankası Başkanı'nı kızdırdı         
14:44
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı         
14:16
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 17:00:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'teki asayiş olaylarının yüzde 97'si aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei