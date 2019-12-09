Karabük'teki bıçaklı kavga

Karabük'te 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre dün Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde Şaban (26) ve Ferhat Karadağ (23) ile Ali S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban ve Ferhat Karadağ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Ali S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.