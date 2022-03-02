Karabük'teki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Karabük'teki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

02.03.2022 23:28
Karabük'teki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde karşılaşan Fatih Sivri (38) ve S.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda S.Ö, yanında bulunan bıçakla Fatih Sivri'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Sivri, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sivri, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, S.Ö'yü gözaltına aldı.

Çalışma başlatan ekipler, olay yerindeki bir otomobilde parmak izi aradı.

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Yenişehir, Karabük, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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