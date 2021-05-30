Karabük'teki bıçaklı ve silahlı kavgada tutuklama - Son Dakika

Karabük'te çıkan kavgada bir kişiyi tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.

Kendisini bıçakla yaralayan H.D'yi evinin penceresinden tüfekle ateş ederek yaralayan B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İddiaya göre, dün Yeni Mahalle Anadolu Bulvarı'ndaki Özkardeşler Apartmanı önünde karşılaşan B.D, (20) ve H.D. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.D, yanında bulundurduğu bıçakla B.D'yi çeşitli yerlerinden yaralamıştı. Saldırıdan kurtulan B.D. de apartmanın 4 katındaki evine çıkarak av tüfeği ile camdan ateş açtığı H.D'yi yaralamıştı.

Hastaneye gitmek istemeyen yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edilmiş, çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.