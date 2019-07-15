Karabük'teki cinayet anları kameraya böyle yansıdı
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Karabük'teki cinayet anları kameraya böyle yansıdıKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:30 Kaynak: İHA
'teki cinayet anları kameraya böyle yansıdı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu
ilçesinde meydana gelen cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran baba ve oğlunu tabanca ile vurarak öldürmüştü. Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, su içen hayvanlarını bekleyen Hasan K.'ya Cüneyt Uysal
bir anda saldırarak yumruklamaya başlıyor. Bu sıra da Hasan K.'nın eşi Münevver K. ise gence elindeki ağaç dalı ile vurunca, bu kez yaşlı kadına vurarak yere yıkıyor. Yerden kalkarak Cüneyt Uysal, ileriye doğru giderken, Hasan K.'da arkasından ilerliyor. Bir müddet ilerleyen Hasan K.'ya bu kez Cüneyt Uysal'ın babası Recep Uysal balta saldırıyor. Baba oğulun aynı anda saldırdığı görüntülerde Hasan K. çantasının içinde bulunan tabancasını çıkararak önce Recep Uysal'a ardından ise oğlu Cüneyt Uysal'a ateş etmesi yer alıyor.
Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı
ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
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