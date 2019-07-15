Son Dakika Haberleri: Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
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Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

8 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal'ı (18) tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. - KARABÜK
Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 07:54 Kaynak: İHA
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