Karabük'teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Karabük Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:40 Kaynak: İHA
'ün Safranbolu
ilçesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran Recep Uysal
(60) ve oğlu Cüneyt Uysal'ı (18) tabancayla vurarak öldürmüştü. Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı
ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
(İHA)
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