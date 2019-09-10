Son Dakika Haberleri: Karabük'teki darp ve silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
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Karabük'teki darp ve silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

36 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markette çalışanları darbedip rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karabük'teki darp ve silahlı saldırının zanlısı tutuklandı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markette çalışanları darbedip rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kirkille Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları içindeki bir markete dün elinde pompalı tüfekle gelen ve önce çalışanları darbedip daha sonra marketin yakınındaki bir tepeye çıkarak rastgele açtığı ateş sonucu iki kişiyi de yaralayan Uğur Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesine getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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