Karabük'teki darp ve silahlı saldırının zanlısı tutuklandı
36 dakika önce
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markette çalışanları darbedip rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:26 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde markette çalışanları darbedip rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.
Kirkille Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutları içindeki bir markete dün elinde pompalı tüfekle gelen ve önce çalışanları darbedip daha sonra marketin yakınındaki bir tepeye çıkarak rastgele açtığı ateş sonucu iki kişiyi de yaralayan Uğur Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesine getirildi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, vatandaşın fark ettiği kaya parçasının başında 3 gün nöbet tuttu Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk