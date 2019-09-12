Son Dakika Haberleri: Karabük'teki deaş operasyonunda 1 tutuklama
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Karabük'teki deaş operasyonunda 1 tutuklama

38 dakika önce

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S. (47), gözaltına alındı.

Karabük'teki deaş operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

KARABÜK'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S. (47), gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Y.A.S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu Y.A.S.S., gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantısının olduğu belirlenen Y.A.S.S., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Y.A.S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:15 Kaynak: DHA
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