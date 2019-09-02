Son Dakika Haberleri: Karabük'teki düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü
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Karabük'teki düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü

9 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 8 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

Karabük'teki düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümü, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 8 kişi hakkında idari ve adli işlem başlatıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eflani'de düzenlenen düğün merasiminde maganda kurşunu isabet eden bir kişinin ölümünün ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Görevlilerce ele geçirilen "kuru sıkı" tabir edilen 4 ses tabancası ve ruhsatsız av tüfeğinin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi için işlem yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen tabancalar ve tüfekle ilgili, düğünde ateş ettikleri tespit edilen şahıslardan M.D, S.K, E.K, Ş.Ö'ye 'kuru sıkı tabanca bulundurmak', A.H.K. ve E.H.K'ye ise 'silah taşımak', S.B'ye 'ruhsatsız tüfek bulundurmak' suçundan idari yaptırım uygulanmış, S.B, Ş.Ö ve Ö.Ç. hakkında da 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatılmış, toplam 8 şahıs hakkında idari ve adli işlem yapılmıştır. Düğün ve cemiyetlerde her türlü tabanca ve tüfekle sözde kutlamalara karşı gerekli tedbirler alınmış, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edilecektir."

Eflani ilçesine bağlı Çelebiler Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, yakınları tarafından götürüldüğü Eflani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerince görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak gözaltına alınan Göller köyünün muhtarı C.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan bulmuştu.

Hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait, davul ve zurna eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyordu.

Karabük, Eflani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:06 Kaynak: AA
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