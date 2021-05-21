Karabük'teki Eflani Ortakçılar Göleti güzelliğiyle doğaseverleri kendine çekiyor - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti doğaseverin gözdesi olmaya devam ediyor.

Eflani ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta yer alan ve Yayla Deresi'nden beslenen 1150 metre genişliğe, 25-30 metre derinliğine sahip gölet kampçıların gözde mekanları arasında bulunuyor.

İki orman yakasının ortasında bulunan ve içinde çok sayıda balık türünü de barındırdığı için balıkçıların da ilgi gösterdiği gölette, piknik için de Orman Genel Müdürlüğünce yapılan tesisler yer alıyor.

Özellikle bahar aylarında ormandaki ağaçların çiçek ve yaprak açmasıyla doğal güzelliğe bürünen, birçok kuş türüne de ev sahipliği yapan gölet, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

"İlçemiz tarih ve doğa turizmi açısından bölgede ön plana çıkıyor"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, ilçenin tarih ve doğa turizmi açısından bölgede ön plana çıktığını, her mevsim ayrı görsel şölen sunduğunu söyledi.

Herkesi ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet eden Ertuğrul, "İlçemiz tarih ve doğa turizmi açısından zengin bir bölge. Tarihin yanında doğal güzelliklerimiz de öne çıkıyor. Her mevsim ayrı bir görsel sunan ilçemiz, ilkbahar aylarında da yerli ve yabancı turistleri çekiyor." dedi.