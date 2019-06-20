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Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Karabük'te yakalanan şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.

Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve Karabük'te yakalanan şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan ve Karabük'te saklandığı evde sahte kimlikle yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen İ.Ö, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütünün KHK ile kapatılan şirketlerinde sigorta kaydının ve Bank Asya'da hesaplarının olduğu ileri sürülen şüphelinin, üzerinde yapılan aramalarda, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyetle iki cep telefonu ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:31 Kaynak: AA
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