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Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan biri meslekten ihraç edilen 5 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Karabük merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan biri meslekten ihraç edilen 5 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen polis memurları H.A, V.Y, M.S. ve İ.K. ile meslekten ihraç edilen Y.S'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkartılan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına mensup aktif görevdeki polis memurları ile meslekten ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Ekiplerce, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, polis memurları H.A, V.Y, M.S. ve İ.K. ile meslekten ihraç edilen Y.S. yakalanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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