Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
6 saat önce
Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:01 Kaynak: İHA
Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı. İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
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