Son dakika haberi! Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Kazada ağır yaralanan sürücü yaşam savaşını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te önceki gece meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece Karabük - Safranbolu karayolu Bulak kavşağında meydana geldi. Karabük'ten Safranbolu istikametine gitmekte olan Abdurrahman Tutuş yönetimindeki 09 L 0776 plakalı kamyonet ile tali yoldan kavşağa çıkan Mahmut Ciğeroğlu'nun kullandığı 78 AV 239 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarparak dururken, kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanmıştı.

112 ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırılan sürücü Ciğeroğlu, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mahmut Ciğeroğlu, Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan 91 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsü Abdurrahman Tutuş ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.