Karabük'teki kazada ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi - Son Dakika

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Nazire Erdoğan (46) ile oğlu Kemal Can (21) ve kızı İlayda Erdoğan (10), Zonguldak'ta toprağa verildi. Eşi ve 2 çocuğunun kazada yaşamını yitirdiği haberini Hindistan'da çalıştığı gemide alan Turan Erdoğan, cenazede güçlükle ayakta durabildi.

Kaza, çarşamba günü Yenice ilçesi Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Kemal Can Erdoğan yönetimindeki 07 AKP 934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Saim Güler (62) yönetimindeki 14 KH 692 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Can Erdoğan, kardeşi İlayda ve annesi Nazire Erdoğan yaşamını yitirdi. Emre Balaharoğlu ile kamyonet sürücüsü Saim Güler ise yaralandı. Kemal Can Erdoğan'ın, annesi ve kardeşiyle birlikte Zonguldak'tan gezmek için Karabük'e gittiği öğrenildi.

ACI HABERİ HİNDİSTAN'DA ALDI

Turan Erdoğan, eşi ve çocuğunun yaşamını yitirdiği haberini çalıştığı gemide, Hindistan'da aldı. 2 günlük yolculuğun ardından gece Zonguldak'a ulaşan Turan Erdoğan'ı yakınları teselli etti. Cenazeler, sabah saatlerinde Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Osmanlı köyüne getirildi. Evlerinin önünde helallik alınmasının ardından anne ve çocukları için Alibüyük Mahallesi mezarlığı önünde cenaze namazı kılındı. Güçlükle ayakta durduğu görülen Turan Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.