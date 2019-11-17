Son Dakika Haberleri: Karabük'teki kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Burdur'da toprağa verildi
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Karabük'teki kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Burdur'da toprağa verildi

6 saat önce

Karabük'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden biri bebek 4 kişinin cenazeleri Burdur'da defnedildi.

Karabük'teki kazada ölen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri Burdur'da toprağa verildi, System.String[]

Karabük'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden biri bebek 4 kişinin cenazeleri Burdur'da defnedildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan Burdur'a gönderilen cenazeler, tarihi Ulu Cami'ye getirildi.

İkindi namazını müteakip cenaze namazının ardından Muzayyin (70) ve eşi Fetiye Tezcan (58), kızı Ayşe (34) ve 5 aylık torunları Gökçe Kayhan'ın cenazeleri Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine kazada eşini ve kızını kaybeden Ferhat Kayhan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ve ölenlerin yakınları katıldı.

Dün Karabük-Eskipazar yolunda Muzayyin Tezcan'ın kullandığı 15 DM 923 plakalı otomobilin Hamzalar mevkisi Kızılcaören yol ayrımında bariyerlere çarpması sonucu biri bebek 4 kişi hayatını kaybetmiş, bir çocuk yaralanmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:40 Kaynak: AA
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