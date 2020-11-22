Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü - Son Dakika

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve yıl başında hizmete giren 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Yağış nedeniyle kayak merkezinin zirvesi beyaza bürünürken, araç ve ağaçların üzerinde kar birikti.

Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

Sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde çok bulutlu hava bekleniyor.