Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor - Son Dakika

Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.
İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar, kayak merkezini de beyaza bürüdü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Keltepe'de, pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.
Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, ülkenin en yeni kayak merkezleri arasında olan Keltepe'nin kısa sürede ilgi odağı haline geldiğini söyledi.
Vali Gürel, kayakseverleri beklediklerini dile getirerek, karın tadını çıkaran misafirlerin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konaklama imkanı bulacağını kaydetti.
Kaynak: AA
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