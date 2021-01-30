Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karabük'te başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde ve Keltepe Kayak Merkezi'nde etkisini sürdürüyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezinde, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Günübirlik kayak yapma imkanı sunan merkez, 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, telesiyej, teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet veriyor.

Öte yandan, Karabük- Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri önlem aldı.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.