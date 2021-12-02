Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Son Dakika

Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Keltepe'de, pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

İki bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkisini gösterdi.

Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük 'teki Keltepe Kayak Merkezi 'nde kar etkili oluyor.

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