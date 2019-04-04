Karabük'teki 'Muhtarlık' Kavgasıyla İlgili 16 Kişi Adliyede

KARABÜK'te, muhtar adayları ve onların tarafları arasında çıkan ve tüfekle 1 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişi, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'te, muhtar adayları ve onların tarafları arasında çıkan ve tüfekle 1 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişi, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.



Olay, 2 Nisan Salı günü akşam saatlerinde, Cumayanı köyünde meydana geldi. Yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında, iddiaya göre, seçim öncesi yaşanan tartışma, köyde çıkan yangında yeniden başladı. Dursun Aşık'ın evinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından enerji kesilirken, köylüler, yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında da başlayan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.Y., av tüfeği ile ateş ederek, Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş., yaralanırken, köye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, sirenler çalarak, zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, başlatılan soruşturma kapsamında, olaylara karıştıkları belirlenen muhtar Bilal Bozkurt ile Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve polisin adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri altında 16 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakınları ise adliye önünde bekleyişlerini sürdürdü.



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