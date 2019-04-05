Son Dakika Haberleri: Karabük'teki 'Muhtarlık' Kavgasıyla İlgili 4 Tutuklama

Karabük'teki 'Muhtarlık' Kavgasıyla İlgili 4 Tutuklama

1 saat önce

KARABÜK'te, muhtar adayları ile onların tarafları arasında çıkan ve tüfekle 1 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'teki 'Muhtarlık' Kavgasıyla İlgili 4 Tutuklama, System.String[]
KARABÜK'te, muhtar adayları ile onların tarafları arasında çıkan ve tüfekle 1 kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Muhtar seçilen Bilal Bozkurt ve rakibi Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında olduğu 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2 Nisan Salı günü akşam saatlerinde, Cumayanı köyünde meydana geldi. Yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında, iddiaya göre, seçim öncesi yaşanan tartışma, köyde çıkan yangında yeniden başladı. Dursun Aşık'ın evinde, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından enerji kesilirken, köylüler, yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında da başlayan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.Y., av tüfeği ile ateş ederek, Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş., yaralanırken, köye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, sirenler çalarak, zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, başlatılan soruşturma kapsamında, olaylara karıştıkları belirlenen muhtar Bilal Bozkurt ile Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri dün tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma ve polisin adliye çevresindeki geniş güvenlik önlemleri altında 16 kişi, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye bugün çıkarılan, Bilal Bozkurt ve Nuri Güllüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklandı. 

- K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:52 Kaynak: DHA

Jandarma, Güllüoğlu, Güncel
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