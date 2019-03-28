Son Dakika Haberleri: Karabük'teki Orman Yangınına Gözaltı

Karabük'teki Orman Yangınına Gözaltı

1 saat önce

Karabük'te, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'teki Orman Yangınına Gözaltı, System.String[]
Karabük'te, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Melise köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangınla ilgili jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, yangının çıktığı yerde ot ve anız temizlemek için kullanılan malzemeler buldu.

Ot ve anız yakıldığını tespit eden ekipler, malzemelerin bu alana yakın yerde bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait olduğu gerekçesiyle yetkili A.A'yı gözaltına aldı.

Karakola getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Olay

Melise köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine, olay yerine Karabük ve Safranbolu'dan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alınmış, yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:15 Kaynak: AA

İtfaiye, Karabük, Güncel
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