Karabük'teki Orman Yangınında 1 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
Karabük'te dün ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Karabük
'te dün ormanlık alanda çıkan yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma
ekipleri, Karabük'te 3 hektarlık kızılçam ormanının yanarak zarar görmesine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında A.A. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Yangın ile ilgili yapılan araştırmada bir yakıt istasyonun kuzeyinde bulunan göl kenarında yanmış otluk alanda yakıt istasyonuna ait 1 adet bahçe makası, 1 adet orak ve 1 adet tırmık bulundu. Yangın olayının bahse konu olan arazide yakılan ateş sonucu ormanlık alana sıçrayarak çıkmış olabileceğini değerlendirilirken, olay şüphelisi A.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:14 Kaynak: İHA
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