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Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi - Son Dakika

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi

07.08.2021 14:47

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi Karabük'te orman yangını tamamen kontrol altına alındı Karabük'te dün öğle saatlerinden başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken, yangının izleri gün ağarınca görüntülendi.

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi

Karabük'te orman yangını tamamen kontrol altına alındı

KARABÜK - Karabük'te dün öğle saatlerinden başlayan orman yangını tamamen kontrol altına alınırken, yangının izleri gün ağarınca görüntülendi.

Merkez İlçeye bağlı Ödemiş Köyü ve Yeşilköy mevkiinde başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangın söndürme çalışmalarına 162 İtfaiye, arazöz, su tankeri ve iş makinesi, 400'ün üzerinde emniyet, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yangın nedeniyle bazı bölümlerin siyaha büründüğü alanlarda ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Alevlerden dolayı bazı bölgelerde yanan ağaçlar simsiyah görüntü oluşturdu.

Karabük Valiliği, tahminen 45 hektarlık alanın yangın nedeniyle zarar gördüğünü bildirdi.

Bölgede çalışmalar halen sürüyor.

Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi
Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi

Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karabük'teki orman yangınının izleri gün ağarınca böyle görüntülendi - Son Dakika


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