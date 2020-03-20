Karabük'teki pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu - Son Dakika

KARABÜK'te, semt pazarında tezgah açan esnaf, ellerine eldiven taktı, müşterilerin ürünleri seçerek almasına da izin vermedi.

Karabük'te cuma günleri kurulan halk pazarında esnaf, Ticaret Bakanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı kararları uyguladı. Pazarcı esnafı, ellerine eldiven takarken, meyve ve sebzelerin seçilerek alınmasına da izin vermedi. Pazarcı Bahattin Karaeşme, "Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Koronavirüsten dolayı vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bu durum geçene kadar birbirimizi idare etmek zorundayız" dedi.

Müşterilerin durumu anlayışla karşıladığını belirten Kemal Bedir de "Derneğimizin dağıtmış olduğu eldivenleri taktık ve mümkün oldukça müşterilerimizin ürünlere dokunmasına izin vermedik. Kendilerine biz yardımcı olduk. Zaten müşterilerimizin birçoğunda eldiven var. Eldiveni olanlar kendileri bazen alabiliyorlar ama gereğince biz yardım ediyoruz. Müşterilerimiz bu durumu anlayışla karşılıyor, herkes yeterince bilinçlendi" diye konuştu.

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