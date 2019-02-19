Son Dakika Haberleri: Karabük'teki Sahte Para Operasyonu

Karabük'teki Sahte Para Operasyonu

1 saat önce

Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.

Karabük'teki Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu E.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine çalışma başlatmış, yabancı uyruklu E.J'yi takibe alan ekipler, bir büfede sahte para kullanıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada sahte Türk Lirası ele geçirilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Meteorolojiden İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı

Adnan Oktar, Cezaevinde de Rahat Durmadı! TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 05:47:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karabük'teki Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]