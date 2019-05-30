Karabük'teki silahlı soygun girişimi

Karabük'te, tabancayla bir markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı.

Karabük'te, tabancayla bir markete soygun girişiminde bulunan kişi tutuklandı.

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir markete elinde silahla girerek para isteyen, kaçmaya çalışırken de çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilen ve polis tarafından gözaltına alınan Hasbi Yücel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesine getirilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, izlediği filmlerden etkilenerek soygunu gerçekleştirmeye çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren bir markete dün giren kar maskeli kişi, elindeki silahı kasiyerlere doğrultarak para istemiş, kasiyerlerin kabul etmemesi üzerine yazar kasalarda bulunan paraları almış, kaçmaya çalışırken de market çalışanlarınca etkisiz hale getirilmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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