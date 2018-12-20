Karabük'teki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
8 saat önce
Karabük'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Karabük
'te uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından üzerinde 5 gram 'skank' maddesi ele geçirilen D.G.(27) isimli şahsın, uyuşturucuyu temin ettiği kişilere yönelik yapılan düzenlenen operasyonda A. G. T. (24) ve Ç. U. (24) isimli şahıslar gözaltına alınmış, ikametlerin de uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti. Şüphelilerden D.G.'ye 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapılırken, 'uyuşturucu madde ticareti' yapmak suçundan adliyeye sevk edilen A. G. T. (24) ve Ç. U. (24) tutuklandı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:41 Kaynak: İHA
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