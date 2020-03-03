Karabük'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Karabük'te düzenlenen operasyonda kente uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilerek yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde temin ve ticaretinin engellenmesine yönelik olarak çalışmalar kapsamında kente uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti.

Kente gelen bir araca düzenlenen operasyonda U.T, B.U. ve F.U. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 220 uyuşturucu hap, 18,14 gram sentetik uyuşturucu, 1,03 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.