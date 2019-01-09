Son Dakika Haberleri: Karabük Telef Olan Kardeş Kediyi Ağzıyla Yol Kenarına Taşıdı

Karabük Telef Olan Kardeş Kediyi Ağzıyla Yol Kenarına Taşıdı

2 saat önce

Karabük'te, aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülen sokak kedisini bir kedi yol kenarına taşıdı.

Karabük'te, aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülen sokak kedisini bir kedi yol kenarına taşıdı. Bu anları ise bir sürücü cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Dün, Karabük Kurtuluş Mahallesi Tuna Sokak üzerinde bir aracın çarpması sonucu telef olduğu düşünülen sokak kedisini başka bir kedi ağzıyla yol kenarına taşıdı. Kedi, telef olan kediyi güçlükle kenara taşırken, bu durum otomobiliyle sokaktan geçen sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Karabük, Güncel
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