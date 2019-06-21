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KARABÜK TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca'nın eski şoförü evinde ölü bulundu

1 saat önce

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca'nın eski şoförü evinde ölü bulunduTEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen(56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca'nın eski şoförü evinde ölü bulundu
TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın bir dönem makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen(56), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. 2 gün önce öldüğü belirlenen Çelen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Kardeşler Apartmanında meydana geldi. Apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir dönem TEMA Vakfı Kurucu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın makam şoförlüğünü yapan Şaban Çelen'in yaklaşık 10 yıl önce ayrıldığı eşiyle birlikte İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki oğlu, cep telefonuyla 2 gündür babasına ulaşamayınca amcasına haber verdi. Yılmaz Çelen, yedek anahtarla kapıyı açarak girdiği evde ağabeyini yatakta hareketsiz bir şekilde buldu. Polis ekipleri, Apartmanı saran kokudan dolayı maske kullanmak zorunda kaldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çelen'in 2 gün önce öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından bir çocuk babası Şaban Çelen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
KARABÜK TEMA Vakfı Onursal Başkanı Karaca'nın eski şoförü evinde ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:07 Kaynak: DHA
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