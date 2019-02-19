Karabük'ten 100 Kişilik Ttk İçin Bin 610 Başvuru
46 dakika önce
Karabük'ten Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 100 işçi için bin 610 kişi başvuru yaptı.
Karabük
'ten Türkiye
Taş Kömürü Kurumu'na (TTK) alınacak 100 işçi için bin 610 kişi başvuru yaptı. Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere İŞKUR
Genel Müdürlüğü sitesi üzerinden başvurular 12 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Zonguldak
'ta 700, Bartın
'da 200, Karabük'te 100 işçi alımı için vatandaşlar başvuruların alındığı kurum binalarına adeta akın etti. TTK'ya Karabük'ten alınacak 100 işçi için bin 610 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.
Karabük 100 işçi alımı için 02-03 Mart 2019 tarihlerinde, Karabük Nikah salonunda, saat 09.00'da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacak. - KARABÜK
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
ABD'li Komutan, Türkiye Tarafından Aranan PKK'lı Terörist ile Görüştü
Honda, Türkiye Fabrikasını Kapatacak İddiası
Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı
Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek