Karabük'ten 2019'da 271 milyon dolarlık ihracat

Karabük'ten 2019'da 115 ülkeye 271 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentin 2018'de 274 milyon 500 bin dolar olan dış satımı, yüzde birlik azalışla 2019'da 271 milyon 381 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat liginde 35'inci sırada bulunan işçi kentinden geçen yıl 115 ülkeye ihracat yapıldı.

Karabük'ten geçen yıl 41 milyon 646 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke Fas oldu. Bu ülkeyi 23 milyon 418 bin dolarla Romanya ve 21 milyon 327 bin dolarla Malezya takip etti.

İhracatın yüzde 90'ı çelik

Karabük'ten 2019'da yapılan 271 milyon dolarlık ihracatın yüzde 90'ı çelik ürünlerinden oluştu.

Kentten 244 milyon 545 bin dolarlık çelik, 11 milyon 812 bin dolarlık makine ve aksamları, 7 milyon 357 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyon 885 bin dolarlık iklimlendirme sanayi, 1 milyon 604 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 376 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ile 1 milyon 301 bin dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihraç edildi.