Karabük'ten 2019'da 271 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Karabük'ten 2019'da 271 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

Karabük'ten 2019'da 271 milyon dolarlık ihracat

7 saat önce

Karabük'ten 2019'da 115 ülkeye 271 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Karabük'ten 2019'da 271 milyon dolarlık ihracat, System.String[]

Karabük'ten 2019'da 115 ülkeye 271 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, kentin 2018'de 274 milyon 500 bin dolar olan dış satımı, yüzde birlik azalışla 2019'da 271 milyon 381 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracat liginde 35'inci sırada bulunan işçi kentinden geçen yıl 115 ülkeye ihracat yapıldı.

Karabük'ten geçen yıl 41 milyon 646 bin dolarla en çok ihracat yapılan ülke Fas oldu. Bu ülkeyi 23 milyon 418 bin dolarla Romanya ve 21 milyon 327 bin dolarla Malezya takip etti.

İhracatın yüzde 90'ı çelik

Karabük'ten 2019'da yapılan 271 milyon dolarlık ihracatın yüzde 90'ı çelik ürünlerinden oluştu.

Kentten 244 milyon 545 bin dolarlık çelik, 11 milyon 812 bin dolarlık makine ve aksamları, 7 milyon 357 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyon 885 bin dolarlık iklimlendirme sanayi, 1 milyon 604 bin dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 376 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ile 1 milyon 301 bin dolarlık çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihraç edildi.

Türkiye, Karabük, İhracat, İşçi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil
Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme

Son Dakika Haberleri
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, iş adamlarıyla buluştu - Son Dakika Ekonomi
21:40 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:34 Sayısal Loto çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:56 Bakan Varank "sürücüsüz tarım aracı" ve "kaya kamyonu"nu test etti - Son Dakika Ekonomi
20:39 ABD'nin Irak'taki askeri üssüne füze saldırısı - Son Dakika Ekonomi
18:50 "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Son Dakika Ekonomi
16:05 Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 22:52:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karabük'ten 2019'da 271 milyon dolarlık ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]