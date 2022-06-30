Karabük'ten 5 öğrenci LGS Türkiye birincisi oldu

KARABÜK - Karabük'ten 5 öğrenci Liseye Geçiş Sistemi Sınavında 90 sorunun hepsini doğru cevaplayarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 193 öğrenciden 5'i Karabük'te yer alırken, birinci olan öğrenciler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Yurt genelinde 5 Haziran 2022'de uygulanan LGS çerçevesindeki merkezi sınav sonuçları açıklandı. 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. 193 birinci olan öğrencinin 5'i Karabük'te yer aldı.

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şeyma Nur Coştu, Safranbolu Emek Ortaokulu öğrencisi Elif Bayram, Şehit Murat Akdemir Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aslınur Karabulut, Karabük'te özel bir okulun ortaokulunda öğrenim gören Deniz Serkan Adabaş ve Kerem Eserler LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş belki de Karabük tarihinde ilk defa olan haberi paylaşmak istediğini belirterek, Karabük ilinin biliyorsunuz akademik başarıda her sene iyi bir başarısı var ama bu sene 5 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu" dedi. Akbaş, törene Türkiye birincisi olan öğrencilerden Safranbolu Emek Ortaokulu öğrencisi Elif Bayram'ın şehir dışında olması sebebiyle katılamadığını belirtti.

Karabük ilinin başarısının ülke çapında ön sıralarda olduğunu ifade eden Akbaş, "Kitlesel başarıda da Türkiye yüzdelik dilim ile Karabük yüzdelik dilim incelendiği zaman da Karabük ilinin sıralamasının çok iyi bir yerde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu söylerken de çok iddialı söylüyoruz" dedi.

Türkiye birincisi olma başarısını gösteren öğrenciler sınava nasıl hazırlandıklarını ve nasıl başarılı olduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ile birlikte öğrencilere çeyrek altın hediyesini takdim etti. Tören hediye takdiminin ardından velilerle beraber çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.