Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması"nda Karabük'ten "Azap" isimli köpek, "Yetişkin Erkekler Anadolu Çoban Köpeği" kategorisinde birinci seçildi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 100 köpek, farklı kategorilerde dereceye girmek için birbiriyle yarıştı.

Anadolu çoban köpeği ırklarına ait yaklaşık 100 köpek görünüş, kemik yapısı, duruş, yürüyüş, öz güven gibi kategorilerde incelenerek ırk, yaş grubu ve cinsiyete göre derecelendirilerek ödüllendirildi.

Yarışma için Karabük'ten İstanbul'a getirilen 29 aylık "Azap" isimli köpek, "Yetişkin Erkekler Anadolu Çoban Köpeği" kategorisinde birinci oldu.

Köpeğin sahibi Hakan Tan, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.