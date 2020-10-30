Karabük'ten deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen ve bazı illerde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 1 araç ve 4 sağlık personelinin bulunduğu UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 4 sağlık personelimiz yola çıkmıştır" denildi. - KARABÜK