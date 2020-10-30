Karabük'ten deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi - Son Dakika

Karabük'ten deprem bölgesine kurtarma ekibi sevk edildi
30.10.2020 20:28
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük'ten UMKE ekibi bölgeye gönderildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen ve bazı illerde hissedilen deprem nedeniyle Karabük'ten 1 araç ve 4 sağlık personelinin bulunduğu UMKE ekibinin yola çıktığı bildirildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere 4 sağlık personelimiz yola çıkmıştır" denildi. - KARABÜK
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