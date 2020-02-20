Karabük'ten depremzedelere yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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Karabük'ten depremzedelere yardım malzemesi gönderildi

7 saat önce

Karabük'ten, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Karabük'ten depremzedelere yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Karabük'ten, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Sivil toplum örgütleri ve AFAD öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemelerinin yüklendiği tır, Karabük Valisi Fuat Gürel, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle deprem bölgesine uğurlandı.


Vali Gürel, törende yaptığı açıklamada, depremde sıkıntı yaşayanlar için 650 koli gıda yüklü tırı bölgeye gönderdiklerini söyledi.

Destek verenlere teşekkür eden Gürel, "Sivil toplum örgütleri ve müftülüğümüzün katkıları çok oldu. Talep olursa yine yardım etmeye hazırız. Türk milletinin yapısında mağdura, ihtiyaç sahibine yardım etmek var. Bu konuda dünyaya örnek olan bir milletiz. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırı, dualar eşliğinde Elazığ'a hareket etti.

Karabük, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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