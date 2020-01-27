Karabük'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi - Son Dakika
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Karabük'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi

6 saat önce

Karabük'ten, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Karabük'ten Elazığ'a yardım tırı gönderildi, System.String[]

Karabük'ten, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için bir tır yardım malzemesi gönderildi.

Safranbolu Belediyesi öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi ve yiyeceklerin bulunduğu tır, belediye yetkilileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen uğurlama töreniyle Misakımilli Demokrasi Meydanı'ndan Elazığ'a gitmek üzere hareket etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Safranbolu Belediyesinin resmi internet sayfası ile sosyal medyadan yapılan yardım çağrılarına vatandaşların anında cevap verdiğini söyledi.

Safranbolulu vatandaşların iki günde bir tır temel yaşam malzemesi yardımında bulunduğunu belirten Köse, "Depremin ardından hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dilerim. Elazığ'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Karabük, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:52 Kaynak: AA
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