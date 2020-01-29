Karabük'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karabük'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Karabük'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından ihtiyaç sahipleri için verilen yardım malzemeleri, Karabük Valiliği yardım koordinasyon masası yetkililerine teslim edildi.

Karabük'ten Elazığ'daki depremzedelere yardım, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından ihtiyaç sahipleri için verilen yardım malzemeleri, Karabük Valiliği yardım koordinasyon masası yetkililerine teslim edildi.

Türk Kızılay Karabük Şubesinden yapılan açıklamada, bağışçıların teslim ettikleri katalitik ve elektrikli soba ile kıyafetlerin Karabük Valiliği bünyesinde Elazığ depremine yönelik oluşturulan yardım koordinasyon masası yetkililerine ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, depremzedeler için yardımda bulunan herkese teşekkür edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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