Karabük'ten İzmir'e yardım eli uzandı - Son Dakika

Karabük'ten İzmir'e yardım eli uzandı

10.11.2020 17:25
Karabük'ten İzmir'e yardım eli uzandı, System.String[]

Karabük'ten İzmir'deki depremin ardından yaraları sarmak için bölgeye yardım tırı gönderildi.

Karabük'ten İzmir'deki depremin ardından yaraları sarmak için bölgeye yardım tırı gönderildi.

Vali Fuat Gürel, yardım tırının uğurlanması programında yaptığı konuşmada, depremzedelere gıda kolileri ve battaniye gönderildiğini söyledi.

Valilik önündeki programda, yardımda bulunanlara teşekkür eden Gürel, "Tırda 466 gıda kolisi ve 1071 battaniye bulunuyor. Ülke genelinde hayırsever vatandaşlarımızın deprem bölgesine yeterli malzeme gönderdiğini düşünüyoruz ancak bizler de çorbada tuzumuz olsun diye Karabüklüler olarak bu yardımı yola çıkaracağız. Yarın da İzmir'de olacak." diye konuştu.

Gürel, Türk milletinin yurt içinde ve dışında afetlerden etkilenen insanlara yardım etme konusunda fedakar olduğunu ifade ederek, "İnşallah bu tür afetler olmaz ama olduğu zaman da millet olarak herkesin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı niyaz eden Gürel, yaralılara şifalar diledi.

Konuşmanın ardından yardım tırı dualar eşliğinde İzmir'e gönderildi.

Törene Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ile Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nurettin Tümen de katıldı.

Karabük, Valilik, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'ten İzmir'e yardım eli uzandı - Son Dakika


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