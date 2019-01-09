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Karabük'ten Kısa Kısa

1 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Özbek Öğrenciler Birliği ve Edebiyat Kulübü iş birliğiyle "Dünyaya Yön Veren Şahsiyetler: Ali Şir Nevai" programı düzenlendi.

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, Özbek Öğrenciler Birliği ve Edebiyat Kulübü iş birliğiyle "Dünyaya Yön Veren Şahsiyetler: Ali Şir Nevai" programı düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ali Şir Nevai'den çok etkilendiğini ifade eden Polat, "Şiirlerinden de şunu gördüm ki, Ali Şir Nevai, Feridüddin Attar, Mevlana hep aynı perdeden konuşmuşlar. Bunu okuyanlar hemen bilir, hissederler. Özbekistan'da artık yeni bir kapımız var. Onların da burada bir kapısı var. Birlikte sürekli programlar, antlaşmalar yapacağız. Keyifli, güzel işler yapacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçi Yardımcısı ve İkinci Katibi Bobur I. Tagaev ise Türkiye ve Özbekistan ilişkilerinin tarihte görülmemiş derecede ilerlediğini belirtti.

Etkinliğe, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Büyükelçilik Basın Danışmanı Abdülmelik Tuyçibayev, Genel Sekreter Lütfü Köm, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte, Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Türk Dünyası Evleri Müdürü Salih Doğan'ın, Özbekistan kültür varlıkları fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı.

Rektör Polat'a ziyaret

Rektör Prof. Dr. Shuhrat Sirojiddinov ile Bobur I. Tagaev, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sirojiddinov, uluslararası alanda daha fazla iş birliği yapmak istediklerini kaydetti.

KBÜ ile iş birliği yapmak istemelerinin en büyük sebebinin KBÜ'nün Türkiye'nin en genç üniversitelerinden biri olduğunu aktaran Sirojiddinov, "Henüz 11 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, bu kadar büyük başarılar elde etmesi Karabük Üniversitesinin ne kadar önemli ve büyük bir üniversite olduğu gösteriyor." dedi.

Ziyarette KBÜ ile Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Ortak Türkoloji Merkezi kurmak, ortak lisans üstü programı açmak, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi gibi konuların yer aldığı protokolü, iki üniversitenin rektörleri imzaladı.


Karabük'te tuzlama çalışması

Karabük Belediyesi tarafından don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerindeki ana yollarla, cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarının eksiksiz şekilde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi ile yollarda görülen buzlanmaya karşı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli önlemleri alarak tuzlama faaliyetlerine başladı. Bu konuda şikayet ve talep gelen güzergahlara da ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Ali Şir Nevai, Karabük, Güncel
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